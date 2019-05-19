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美禁中國華為 日企憂影響範圍擴大

最新更新：2019/05/19 14:04

（中央社台北19日電）美國對中國通訊設備巨頭華為公司的禁令引起日本企業憂心，有日商認為可能妨礙公司業績，並估計影響範圍將擴大。

美國總統川普日前以國家安全為由簽署行政命令，禁止企業採購華為等中國公司的電信設備，而美國商務部則將華為及其70家附屬事業列入出口管制實體清單。對此，日經中文網近日訪問了數名日企高管。

報導說，美國禁止向華為出口產品很可能影響日本電子零組件和半導體廠商，因為華為是與美國蘋果比肩的大型智慧型手機廠商，每年從日本企業採購價值66億美元的相關零組件，占華為全球總採購額的近一成。

據報導，在美國設有生產基地的日企雖然較少，但是擔憂卻在擴大；一名日企高管就表示，此事將對公司業績造成影響。

此外，16日宣布銷售華為新款手機的電信電話公司NTT DoCoMo社長吉澤和弘說，「將妥善應對（禁止出口等）動向」。

華為的智慧型手機銷量超過美國蘋果的iPhone，市占率居全球第二。不少日企正在擴大與華為的交易，例如東芝記憶體正向華為供應保存智慧型手機數據的記憶卡。

據報導，即使是在美國以外地區所生產的產品，只要美國製的零組件和技術超過一定比例，也將成為這次禁止出口的對象，因此估計影響的範圍將擴大。

全球最大的智慧手機電容器廠商村田製作所表示，「正在密切關注事態發展」。

報導另引述日本政府相關人士表示，「在地緣政治學上日美存在差異。日本不可能採取與美國完全一致的行動」。

據指出，日本政府已要求日企在4月之後，不得採購存在安保風險的通訊設備，但是並未如同美國的作法，將矛頭直接指向華為。（編輯：周慧盈/林克倫）1080519

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