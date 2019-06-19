全球疫苗信任調查 法國排名最低

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）針對社會大眾對公衛與科學態度的一份全球調查今天公布，法國人對疫苗信任度全世界排名最低。

法新社報導，調查顯示，法國有1/3民眾不認同免疫接種是安全的。從全球來看，79%民眾同意疫苗是安全的，有84%認為疫苗有效。

這項調查在2018年4月至12月，訪問全球144國、超過14萬名年紀為15歲以上者，由英國醫療慈善組織維康信託基金會（Wellcome Trust）設計、蓋洛普世界民意調查（Gallup World Poll）執行。

調查指出，居住在高收入國家的人民，對疫苗信心指數反而最低，這項結果與反疫苗運動崛起有關。反疫苗運動帶動人們拒絕相信疫苗的益處，或宣稱這個療法有危險。

相較於法國，孟加拉和盧安達對疫苗信心程度最高，兩國近乎全部的受訪者同意疫苗安全有效，且對孩童來說是重要的。

麻疹一度在許多地方根除，不過近來有在全球捲土重來之勢，其中包括美國，部分因素是某些團體對免疫接種的反彈。除了公衛基礎設施不足及缺乏意識，社群媒體也讓反對疫苗人士更容易操作。

主導這項研究的維康信託基金會公眾參與部門負責人伊姆蘭汗（Imran Khan）告訴法新社：「我想我們已預期到這種普遍趨勢，因為我們已看到對於疫苗的懷疑和關切，這些情況通常出現在開發程度較高的國家。」

「但我認為差異程度還是令人很訝異，一些數字確實很驚人。」（譯者：王品軒/核稿：徐崇哲）1080619