巴黎示警 到2050年恐每年至少10次酷熱

（中央社記者曾依璇巴黎29日專電）熱浪近日席捲法國，南部地區觀測到攝氏45.9度的破紀錄高溫。巴黎市政府表示，人類若不作為，全球均溫升高趨勢將惡化，到2050年，巴黎可能每年出現10次到25次酷熱。

歐洲部分國家這週迎來今夏第一波熱浪，法國南部加爾省（Gard）昨天最高氣溫達45.9度，打破2003年的紀錄44.1度。

巴黎市政府表示，氣候變遷可能導致法國酷熱越來越頻繁，夏季高溫天數增加，冬季低溫天數也會減少。

酷熱意指最少連續3天的日夜氣溫都很高，但並無全國一致的溫度門檻，而是視地區不同而定，例如在巴黎，白晝氣溫超過31度、夜間超過21度即可稱為酷熱，南部大城馬賽則是白晝氣溫超過35度、夜間超過24度才算酷熱。

巴黎市府引用法國氣象局（Meteo France）專家預測表示，若全體人類不立即作為以控制全球增溫趨勢，到了2050年，巴黎可能每年出現10次到25次酷熱，2003年發生在法國的災難屆時將成為常態。

在2010年到2018年之間，法國平均每年出現2次酷熱。2003年8月的酷熱在法國造成上萬人死亡，很多是獨居者、老人及慢性病患。

巴黎氣候局（Agence Parisienne du Climat）預測，在2071年到2100年之間，巴黎平均氣溫將比1976年到2005年的平均氣溫高4度。

巴黎市府表示，在暑熱下，空調成為必備品，但室溫降低的同時，空調排出的熱氣會使酷熱更嚴重，巴黎每年平均有49天氣溫超過25度的夏日，但去年就已翻倍為98天，可能會在世紀末前增為109天。

巴黎市議會去年3月通過「氣候方案」（Plan Climat），目標是在2050年讓巴黎成為能夠適應氣候變遷的碳中和城市。

為此，巴黎市府規劃綠色空間和植栽街道，新近種植2萬棵樹，在小學設置菜園，發展都市農業，在建築外牆及屋頂廣植花草等。

巴黎人約90%住在受污染的環境中，因此巴黎市府宣布於2024年禁止柴油車、2030年禁止汽油車在市內行駛，並把車輛分級，排氣量高的車也不能在市內上路，同時鼓勵使用單車及大眾運輸系統，期望這些行動減緩氣候變遷對市民生活的衝擊。（編輯：陳永昌）1080629