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奈及利亞加入 非洲大陸自由貿易區將正式推出

最新更新：2019/07/07 22:35

（中央社尼日尼阿美7日綜合外電報導）奈及利亞和貝南共和國今天簽署加入劃時代的非洲自由貿易協定，非洲各國將於稍晚在尼日舉行的非洲聯盟（African Union）峰會上正式推出非洲大陸自由貿易區。

奈及利亞總統布哈里（Muhammadu Buhari）和貝南共和國總統塔隆（Patrice Talon）在熱烈掌聲中，簽署了這項協定。

非洲大陸自由貿易區（African Continental Free Trade Area, AfCFTA）訂於今天稍後在峰會上正式推出，非洲聯盟委員會主席馬哈馬特（Moussa Faki Mahamat）表示，這將是「歷史性一刻」。

非洲聯盟55個成員國中已有54個簽署加入，只剩下厄利垂亞未加入。

這項自由貿易協定歷經17年艱苦談判才終於達成。非盟領袖寄望這項協定能在2022年以前促進非洲大陸國家之間的貿易成長60%。

全非洲人口最多及經濟最繁榮的國家奈及利亞去年意外打退堂鼓，並未參與簽署這項貿易協定，但上週宣布終將在尼日首都尼阿美（Niamey）的峰會加入這項協定。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1080707

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