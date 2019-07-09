德外交高層促拋開農業爭議 推進美歐貿易協商

（中央社華盛頓8日綜合外電報導）德國一名高階外交官員指出，美國和歐洲聯盟應按常理行事，推展有關貿易協定的正式協商，不應讓農業爭議阻礙進程。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）保守派黨友、政府跨大西洋協調員貝葉（Peter Beyer）告訴路透社，美歐應從各自死板的立場退一步。

與白宮、美國貿易代表署（U.S. Trade Representative）和國會議員等美方高層會議前，貝葉在華府表示：「針對雙方協商夥伴的訴求是：不要使用或濫用農業議題，這項議題已成為一切的阻礙。」

美國堅持若不將農業包含在內，將不會與歐盟達成貿易協定，不過歐盟已將農業排除在談判項目之外。

歐盟執行委員會主席榮科（Jean-Claude Juncker）一年前與美國總統川普達成協議，避免美國對歐盟汽車進口加徵懲罰性關稅，儘管美歐努力改善貿易關係，這種僵局仍使得談判無法認真展開。

貝葉說：「這看起來像是無法解決的局面，但卻能透過常理解決。」「我們現在至少能排除這項議題，展開正式進程，獲致一些較易達到的成果…接下來再看看會發生什麼事。」

貝葉表示，德、法和其他歐洲國家為了歐洲能達成更廣泛的協議，最後可能須將本國利益置於次級位置。

此外，歐盟本月稍早指出，針對美歐互控對空中巴士（Airbus）和波音公司（Boeing）提供補貼的爭議，歐盟抱持開放態度與華府談判。

世界貿易組織（WTO）裁定，這兩家全球最大飛機製造商獲得數十億美元的有害補助，形成全球歷來最大企業貿易爭端。

美國和歐盟揚言對彼此課徵數十億美元關稅，華府率先依世貿組織時間表，尋求對歐盟徵稅。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1080709