登革熱病例破10萬 菲律賓發布全國警報

（中央社記者陳妍君馬尼拉15日專電）菲國登革熱病例截至6月29日已超過10萬起，較去年同期激增85%。菲律賓衛生部今天發布全國警報，呼籲民眾清除病媒蚊孳生源、使用防蚊劑、穿長袖衣物，全力消滅登革熱。

衛生部發布新聞稿指出，截至6月29日，菲律賓全國登革熱病例達10萬6630起。去年同期感染登革熱病例僅5萬7564起。

位於菲律賓中部的西維薩亞斯區（Western Visayas）出現1萬3164起、呂宋島南部甲拉巴松區（Calabarzon）出現1萬1474起、宿霧市（Cebu）所在的中維薩亞斯區出現9199起、索科斯克薩爾根（Soccsksargen）出現9107起、北民答那峨（Northern Mindanao）出現8739起登革熱病例。

衛生部長杜克（Francisco Duque III）指出，登革熱病例每3到4年達到高峰期，菲律賓上一次登革熱高峰期出現在2016年。透過早期發現與適當治療，可避免患者死亡。

登革熱症狀包括劇烈頭痛、後眼窩痛、嚴重關節與肌肉疼痛、倦怠、反胃、嘔吐、皮疹等。

杜克提醒菲國民眾清除病媒蚊孳生源、使用防蚊劑、穿長袖衣物，若出現疑似症狀盡速就醫；若居住地區可能爆發登革熱疫情，須配合防疫單位噴藥，避免疫情擴散。

超過83萬名菲律賓學童2016年施打法國藥廠賽諾菲（Sanofi）生產的登革熱疫苗Dengvaxia。這是全球首例登革熱公眾免疫接種計畫，但2017年爆出疫苗未臻完善，超過百名兒童在施打疫苗後死亡，目前尚未確定死因是否與疫苗有關。（編輯：周永捷）1080715