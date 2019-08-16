韓嚴查來自日俄資源回收物 韓媒稱報復措施

（中央社記者楊明珠東京16日專電）南韓環境部今天表示，針對來自日本及俄羅斯的資源回收廢棄物，將加強檢查其所含的放射性物質及重金屬。南韓官媒報導，這是南韓針對日本加強管理出口的一種反制措施。

日本產經新聞報導，南韓環境部表示，自日俄兩國進口的廢塑料、廢輪胎、廢電池等3項目物品今後將加強檢查。進口申報時須提出公認機關的檢查單和分析單，這些內容的檢查以往是每3個月檢查一次，今後將改為每個月檢查一次。

南韓認為日俄兩國的廢棄物有可能遭到放射性物質污染，所以進行檢查，原本對於進口業者的檢查是每3個月一次，今後檢查將嚴格化，改為每個月檢查一次以上。

南韓環境部表示，加強檢查主要是考慮到南韓民眾對於進口廢棄物所含的放射性物質等的不安增加。

南韓8月8日宣布加強檢查來自日本的幾乎全數的煤炭灰是否含放射性物質。此外，南韓外交部13日表示，將考慮如何因應東京電力公司福島第一核電廠的處理水問題。

韓聯社等南韓媒體報導，這些舉措是針對日本加強管理出口南韓的反制措施。

南韓2018年廢塑料的進口國為日本、美國、菲律賓、荷蘭等共約16萬6000噸，其中來自日本的約6萬6121噸。廢電池共約46萬9979噸，其中來自日本的約7萬1123噸。廢輪胎共約24萬噸，其中來自日本的約6923噸。（編輯：高照芬）1080816