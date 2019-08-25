染麻疹少女訪迪士尼環球影城 加州拉警報

（中央社洛杉磯24日綜合外電報導）一名染了麻疹的紐西蘭少女曾於上個月訪迪士尼等美國南加州熱門觀光景點，加州衛生人員警告，數百名曾到訪這些地點的旅客可能暴露於病毒中。

美國目前麻疹疫情是1/4世紀以來最嚴重的一次。根據美國疾病管制暨預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）資料，自2018年10月以來，美國30個州已通報超過1200起病例。

洛杉磯郡衛生局（Los Angeles County Department of Public Health）昨晚發布警示，一名外來麻疹患者於感染期間在洛杉磯郡旅遊，衛生局正在釐清其他還有哪些人可能暴露於麻疹風險之中。

橘郡衛生保健局（Orange County Health Care Agency）表示，確診的紐西蘭女孩本月11日到15日期間在南加州旅遊。

目前已知這名紐國女孩12日造訪位在安那罕市（Anaheim）的迪士尼樂園，並下榻在附近的沙漠棕櫚飯店（Desert Palms Hotel）。女孩在南加州旅遊期間，還造訪過環球影城（Universal Studios Theme Park）以及數個好萊塢（Hollywood）和聖塔蒙尼加（Santa Monica）景點。

目前沒有這名女孩行蹤的資訊。

衛生官員補充道，所有這段期間內去過這些地方的人，都有染上麻疹的風險。

截至目前為止，2019年洛杉磯郡居民的麻疹案例共達16起，其中11名確診患者曾在郡內各地走動。

美國疾管局本週稍早表示，本月8日至15日期間，美國境內麻疹這種具高度傳染性、有時甚至要命的病例增加了1.8%。

美國2000年宣布麻疹病毒絕跡，代表這種傳染病至少一年不再繼續傳播。然而，衛生人員擔心，2018年10月從紐約開始的這波麻疹疫情若持續到今年10月，美國恐失去「麻疹絕跡」地位。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1080825