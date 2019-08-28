刺激經濟 印度宣布放寬外國直接投資措施

（中央社記者康世人台北28日專電）印度政府為刺激低迷的經濟，今天宣布放寬合約製造、煤礦開採與相關基礎設施的100%外國直接投資，也對外國投資單一品牌零售店的國內採購比重予以放寬。

此一新措施公布後，除有助印度製造業等的發展，更有助蘋果公司等外國企業在印度開設單一品牌直營零售店。

在印度內閣會議後，印度鐵路部部長戈雅（Piyush Goyal）與印度環境、森林與氣候變遷部部長賈瓦德卡爾（Prakash Javadekar）向媒體宣布印度政府上述對外國直接投資（FDI）的新一波放寬措施。

綜合印度媒體報導，莫迪政府宣布的這波放寬措施中，對煤礦開採與相關基礎設施的100%外國直接投資，以及對合約製造的100%外國直接投資，都可不必經過印度儲備銀行（RBI）或印度相關部門審核而自動通過。

對外國直接投資單一品牌零售店，印度政府也決定擴大對30%要在本地採購的定義，且允許單一品牌在線上銷售，廢除先前強制單一品牌必須在印度先有實體店才能線上銷售的規定；上述這些措施都是對單一品牌零售的放寬，有助蘋果公司在印度開設直營店。

蘋果公司一直考慮在印度開設直營店，但遇到印度政府規定必須有30%在當地採購，這對蘋果多數產品尚未在印度組裝而有其困難。

此外，印度政府也宣布，允許外國直接投資可持有數位媒體26%的股權。

戈雅表示，外國直接投資的相關規定已經自由化及簡化流程，這將促進年輕人就業，也見到印度成為製造業中心的機會。

路透社昨天公布經濟學家調查報告，顯示印度4到6月的經濟可能成為逾5年來單季成長放緩最嚴重的一季；且許多經濟學家預測，印度這波經濟放緩還會繼續下去。

因此，印度政府宣布上述措施，希望藉此刺激經濟成長。（編輯：高照芬）1080828