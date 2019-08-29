病例飆升 歐洲4國失去麻疹絕跡地位

（中央社哥本哈根29日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天警告，歐洲麻疹病例攀升，並表示之前被認定已消滅麻疹的4個國家疫情擴大，被從麻疹絕跡國名單除名。WHO也呼籲各國加速疫苗接種工作。

WHO旗下歐洲消滅麻疹與德國麻疹區域審查委員會（European Regional Verification Commission for Measles and Rubella Elimination）主管裴法夫（Gunter Pfaff）表示：「麻疹疫情再起令人憂心。倘若各個社區未達高免疫接種覆蓋範圍且情況持續下去，無論兒童或大人都將遭受不必要的痛苦，有時甚至不幸喪生。」

法新社報導，WHO表示，歐洲48國今年上半年麻疹病例達8萬9994件，較去年同期的4萬4175件增加一倍以上，同時也超過去年全年度的8萬4462件。

根據去年的資料，英國、希臘、捷克和阿爾巴尼亞不再列入麻疹絕跡國。特定地理區域至少12個月未盛行麻疹，就會視為麻疹已在境內絕跡。

麻疹雖是高度傳染性疾病，但藉由兩劑疫苗接種可完全預防。WHO近來對於麻疹疫苗的接種率提出警告。

英國去年總共通報953起病例，今年上半年則傳出489起。希臘去年總計2193起，今年上半年28起。捷克去年217起，今年上半年569起。阿爾巴尼亞去年1466起，今年上半年475起。

WHO旗下的免疫接種部門主任歐布萊恩（ Kate O'Brien）表示：「這些每個都是全國疫苗接種覆蓋率高的國家…這是在世界各地響起的警鐘，也就是單單全國高免疫接種率依然不夠，必須還要擴及每個社區、每個家庭和每個孩童。」（譯者：劉淑琴/核稿：盧映孜）1080829