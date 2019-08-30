巴西經濟成長低於預期 學者指投資消費縮手

（中央社記者唐雅陵聖保羅29日專電）巴西地理統計局今天公布數據，巴西經濟成長率遠低於預期。經濟學家波利認為，主要是民眾對未來不敢樂觀，減少消費，企業不敢投資，就業機會變少，形成惡性循環。

根據巴西地理統計局數據，2019年第2季的巴西國內生產毛額較上一季成長0.4%，與2018年同期相比提高1%。雖然下半年可能好轉，預估成長率仍低於預期。

今年初，巴西中央銀行預測2019年國內生產毛額（GDP）成長率應高於2%，但現在巴西政府和金融市場預期成長率約0.8%。

全球政治風險諮詢組織歐亞集團拉丁美洲部門主管賈曼（Christopher Garman）說，目前巴西最大的政治風險是明年年中之前經濟不會恢復更高的成長率。

賈曼指出，過去5年，巴西經濟一直受到政治左右，有關魯拉、羅賽芙和泰梅爾幾位前總統的議題，強烈影響財經市場；現在，必須由經濟來控制政治。

賈曼指出，如果明年巴西經濟持續不振，政府承諾的財政調整措施可能會面臨壓力，因為民眾期望改革轉化為經濟復甦，如果經濟仍然停滯不前，國會要求放寬財政措施的聲浪會更高。

中美貿易戰的發展是目前全球關注焦點，因為它可能影響全球貿易和每個國家的成長。而貿易戰帶來的恐懼，對巴西這樣經濟已經處於困境的國家，無疑是雪上加霜。

此外，阿根廷是巴西的重要貿易夥伴，巴西經濟也受到阿根廷經濟危機的影響，所以10月阿根廷總統大選的結果勢必牽連巴西的政治經貿關係。

至於亞馬遜雨林大火引起國際強烈反應後產生的外交危機，經濟學家波利（Monica de Bolle）指出，雖然它尚未對經濟產生直接影響，但未來發生風險的可能性很大，「如果這些外交緊張局勢升級到各國實際抵制巴西產品，那麼巴西經濟將受到劇烈衝擊。」

2019年巴西經濟預期表現遠低於國際貨幣基金（IMF）對新興國家超過4%的成長預測，不過與今年拉丁美洲0.6%的成長預期一致。

國際局勢對經濟成長有一定的影響力，波利認為，巴西經濟表現差主要在國內現況，民眾對未來抱持不樂觀，減少消費，企業不敢投資，並減縮開支，就業機會相對變少，形成惡性循環。

巴西財政部長葛德斯（Paulo Guedes）說，前幾任政府過去採取的措施造成巴西稅收減少，導致當前沒有公共投資空間。國庫署長艾梅達（Mansueto Almeida）也表示，即使財政調整一切進展順利，巴西財政也只能在2023年脫離赤字。（編輯：王永志）1080830