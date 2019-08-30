川普要求撤離中國 調查：多數美企不打算離開

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美中貿易談判遲無進展近期引發美國總統川普怒火，下令要美國企業撤出中國。但根據今天公布的調查報告顯示，絕大部分的美國企業計畫繼續留在中國，不打算離開。

美中貿易戰越打越烈，全球兩大經濟體近期再次互祭懲罰性關稅，雙方談判走走停停，所引發的不確定性讓不少企業、投資人焦慮。美中貿易全國委員會（U.S.-China Business Council）6月進行年度調查，共訪問100名企業會員，以了解貿易戰對他們的影響。

根據今天在華盛頓公布的調查結果，87%的受訪企業表示並沒有撤離中國，也沒有計劃這麼做，低於2018年的90%。只有3%受訪者指出在中國營運沒有獲利，與去年數字相同。

調查報告指出：「大部分受訪的美國企業仍然忠於中國市場，只有少數在出售現有營運項目。」

對於川普23日推文，要求美國企業立刻開始尋找中國以外的生產基地，包括將公司搬遷回國，並在美國製造產品，美中貿易全國委員會會長艾倫（Craig Allen）表示，他不認為川普是在逼迫那些在中國服務當地市場的美企撤離。

艾倫指出：「對於在中國營運成功的美企，我們不相信他（川普）會希望鼓勵他們離開。」他也強調，委員會的企業會員打算長期留在中國，「沒有任何一位預期未來會收到撤離命令」。

調查發現，絕大部分的受訪企業投資中國的目的，是要進入當地市場，只有不到1/4的企業是為了出口商品到區域國家或美國。

調查結果也透露，美中貿易戰確實帶來負面影響，許多美企因此謹慎檢視在中國的供應鏈。83%的受訪企業表示，過去1年沒有縮減或停止在中國的投資，低於去年的92%。

不只如此，調查報告指出，接近一半的受訪者回報銷售損失，市占率也遭外國競爭對手蠶食。報告表示：「美中兩國實施的報復性關稅，是導致銷售損失的主因，價格競爭力的喪失、供應鏈的移轉以及持續供貨的不確定性都可以證明這點。」

艾倫認為，因貿易戰在中國市場遭受的生意損失，恐會對美企造成長期的負面影響。「要失去市占率很容易，但要拿回來就非常、非常的難。」（譯者：徐薇婷/核稿：劉淑琴）1080830