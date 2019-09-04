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首頁 / 國際

英相強生在國會慘敗 英鎊聞訊反彈

最新更新：2019/09/04 12:12

（中央社紐約3日綜合外電報導）市場擔心英國無協議脫歐，英鎊兌美元匯率今天一度創下多年來低點，但英國首相強生輸掉有關脫歐策略的關鍵國會表決後，英鎊應聲反彈。

法新社報導，線上交易供應商IG公司的市場分析師馬洪尼（Joshua Mahony）說：「未來充滿不確定性。由於市場視強生（Boris Johnson）率領英國無協議脫歐是最糟的情況，因此任何破壞硬脫歐的舉措，對英鎊都是利多。」

歐洲匯市早盤，英鎊兌美元一度貶到1.1959美元，如果不計入2016年「閃電崩盤」事件的話，英鎊匯率創1985年以來最低點。2016年10月英鎊曾在2分鐘內，暴跌至1.1789美元。

在英國國會就阻止無協議脫歐法案進行重大表決前，保守黨議員菲力普．李（Phillip Lee）今天戲劇性倒戈，讓強生在國會下議院失去多數黨地位，英鎊聞訊反彈。

稍後，下議院通過表決，允許議員掌握議事權，並將於明天針對一起用以阻擋無協議脫歐的法案進行表決。法案一旦過關，強生若無法在10月19日之前與布魯塞爾當局達成協議，就必須要求歐洲聯盟延後脫歐期限3個月。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1080904

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