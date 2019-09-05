率先全美 密西根州禁售口味電子菸產品

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）在長期推廣比抽菸無害下，衛生當局日益擔心電子菸影響。美國密西根州今天宣布，禁止含尼古丁的調味電子菸，州長更指控電子菸企業，用假行銷手段勾引兒童吸食尼古丁。

密西根州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）表示：「現在，販售電子菸產品的公司使用糖果口味勾引兒童吸食尼古丁，並誤導讓人相信這些產品十分安全。」「這些都在今天結束了。」

法新社報導，這條緊急法規率全美之先，並會在條文確定後生效，約耗時6個月。

法規將禁止密西根州零售商店及線上通路販售電子菸填充物及調味液體尼古丁，並將禁止所有稱電子菸「乾淨」、「安全」或「健康」的行銷策略，以及在大型廣告牌上宣傳電子菸產品。

在密西根州最高醫療行政官員赫勒敦（Joneigh Khaldun）發現年輕人吸食電子菸構成醫療緊急狀況後，惠特梅爾表示她隨即採取行動。

特別是Juul等電子菸品牌的成功，引發聯邦政府及地方衛生當局亡羊補牢，反應逐漸嚴苛。美國行政當局除對總部在舊金山的Juul展開調查，還在去年宣布，禁止以網路向未成年兒少販售像口香糖口味的菸彈（cartridge）。

面臨壓力下，Juul採取措施，禁止網路或經銷商向未成年販售產品。

數個州政府則規定，要滿21歲才可購買電子菸，舊金山則是完全禁止販售。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC），令人擔憂的是嚴重肺部疾病神祕飆升，迄今已影響215名電子菸使用者，並造成1人死亡。調查人員未闡明特定品牌或產品造成疾病，引發的病症包括咳嗽、呼吸急促及胸痛，有時還會造成嘔吐及腹瀉。

惠特梅爾的公告引起公共健康倡議人士、學校團體及民主黨議員的讚賞，但招來電子菸推廣組織及部分共和黨主導的立法機構中共和黨員的批評。

美國電子菸協會（American Vaping Association）會長康利（Gregory Conley）說：「這種無恥意圖的禁令將關閉數百家密西根州小企業，並導致數以萬計戒菸者又再吸致命的香菸。這些商家及顧客不會在沒有經歷戰鬥下就認輸，為保護成人取用這類降低傷害產品的權利，我們期待支持現在看來有必要的訴訟。」

他說禁令會創造「大型」黑市，並將最近一連串疾病歸咎於含有四氫大麻醇（THC）的非法電子菸筆，這種化合物有大麻般濃度。（譯者：侯文婷/核稿：徐睿承）1080905