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沙國和俄國呼籲產油國 遵守減產協議

最新更新：2019/09/12 22:03

（中央社阿布達比12日綜合外電報導）沙烏地阿拉伯和俄羅斯能源部長在今天召開聯合監督委員會之前，呼籲全部的產油國遵守以石油輸出國家組織（OPEC）為首的減產協議。

沙烏地阿拉伯能源部長阿卜杜拉齊茲親王（Prince Abdulaziz bin Salman）表示，每個國家都應該遵守減產協議，以維持市場穩定，並凝聚產油國共識。

他說，在阿拉伯聯合大公國舉行的聯合監督委員會會議後，產油國應該遵守石油輸出國家組織（OPEC）及其盟友所組成的OPEC+聯盟決定的行動路線。

俄羅斯能源部長諾瓦克（Alexander Novak）表示，OPEC+的主要目標是全面遵守減產協議，產油國的共同努力將對全球石油市場有永久和正面的影響。

產油國預期會討論是否有必要擴大減產規模。有報導指出美國總統川普考慮放寬對伊朗的制裁，在市場持續憂心能源需求的同時，此舉可能會增加全球原油供應，油價昨天應聲下跌超過2%。

OPEC、俄國和其他非OPEC產油國去年12月同意，從今年1月1日起每日減產120萬桶原油，這項協議已延長至2020年3月。OPEC成員國的減產配額為每日80萬桶，由11個成員國共同分擔，不包括伊朗、利比亞和委內瑞拉。（譯者：陳昱婷/核稿：劉淑琴）1080912

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