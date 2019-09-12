頁岩油產量暴增 美國超越沙國躍居最大產油國

（中央社倫敦12日綜合外電報導）國際能源總署（IEA）今天表示，全球原油需求受到經濟疲弱拖累，但美國短暫取代沙烏地阿拉伯成為世界最大石油出口國，供應豐沛帶來較低價格也刺激石油消費。

國際能源總署在月度報告中指出：「目前的油價比一年前低約20%，這將對消費者有利。」

「頁岩油產量遽增，讓美國於6月暫時超越沙烏地阿拉伯成為全球最大石油出口國，原油出口量突破每日300萬桶。」

國際能源總署表示，全球原油需求成長預料將會持續受到抑制，主要是受到美中貿易緊張衝擊以及經濟走疲影響。

總部設在巴黎的國際能源總署在報告中表示：「國際貿易關係在過去幾週進一步惡化，然而，美中兩國官員日前宣布，將在10月初恢復貿易談判。」

「貿易紛爭和英國可能脫歐的衝擊帶來的不確定不斷攀升，導致企業和消費者信心降低、供應鏈重新評估、投資減少及貿易量減少，全球經濟成長因而減緩。」

在這種不確定性背景下，國際能源總署維持2019年和2020年的原油需求成長預估不變，分別為成長每日110萬桶和每日130萬桶。（譯者：吳昇鴻/核稿：劉學源）1080912