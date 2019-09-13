美中打關稅戰 IMF：明年全球GDP恐掉0.8個百分點

（中央社華盛頓12日綜合外電報導）國際貨幣基金（IMF）今天指出，美國和中國相互加徵或威脅祭出關稅，可能削減明年全球經濟產出達0.8個百分點，未來幾年恐減損更多。

路透社報導，IMF發言人萊斯（Gerry Rice）表示，全球經濟已經面臨各種挑戰，包括自2007-2008年全球經濟危機以來所未見的製造業活動疲態，現在貿易緊張也開始產生影響。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）表示，尚未見到IMF新出爐預測，但料想美國受到的影響不會這麼嚴重。

梅努欽參與「紐約時報」主辦的活動後，記者問到他對IMF預測的看法時，梅努欽說：「我不預期在美國會產生這麼大的影響。」

萊斯在IMF定期安排的記者會指出，IMF下個月將發布新的修正經濟展望報告，但未提供細節。

他說，世界經濟活動依然不振，貿易和地緣政治緊張造成不確定性，並侵蝕企業信心、投資和貿易。

IMF之前預測，美中貿易戰和其他貿易爭端將對未來的全球經濟成長構成威脅，但萊斯表示現已感受到影響。

他說：「貿易緊張…不只是一種威脅，已實際開始壓抑全球經濟活動力。」他還說，美中關稅「可能削減明年全球GDP0.8個百分點」。

這項預測較先前悲觀，IMF當時表示，已經課徵與擬議加徵的關稅，可能削減明年全球經濟產出0.5個百分點。

紐約消費金融服務商Bankrate經濟分析師漢姆瑞克（Mark Hamrick）指出，IMF新的預測反映出對美中將終結貿易戰的疑慮。

漢姆瑞克表示，IMF的評估恐引發美國11年經濟擴張後轉趨衰退的擔憂。Bankrate調查經濟學家預測，美國2020年11月總統大選時，有41%機率美國經濟將陷於衰退。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1080913