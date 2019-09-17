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通貨膨脹消費量創低 阿根廷人吃牛肉成奢侈

最新更新：2019/09/17 12:25
吃牛肉是阿根廷人最重要的飲食文化，近兩年來因為通貨膨脹，牛肉已成奢侈品，阿根廷人目前每人年牛肉消費量50公斤，創下50年來最低紀錄，圖為阿根廷餐廳廚師在專用烤肉架前，為客人準備烤牛肉大餐。中央社記者汪碧治布宜諾斯艾利斯攝　108年9月17日
吃牛肉是阿根廷人最重要的飲食文化，近兩年來因為通貨膨脹，牛肉已成奢侈品，阿根廷人目前每人年牛肉消費量50公斤，創下50年來最低紀錄，圖為阿根廷餐廳廚師在專用烤肉架前，為客人準備烤牛肉大餐。中央社記者汪碧治布宜諾斯艾利斯攝　108年9月17日

（中央社記者汪碧治布宜諾斯艾利斯17日專電）烤牛肉是阿根廷人最愛美食，但通貨膨脹逼得阿根廷人減少消費，統計今年8月為止，阿根廷人每人年牛肉消費量52公斤，比去年少6公斤，他們抱怨快吃不起牛肉了。

畜牧業是阿根廷最重要產業，其優質牛肉不僅出口世界各國，更吸引歐美觀光客前來大啖美食。阿根廷人重生活享受，週末與親友共享烤牛肉大餐，是不可缺少的儀式。20世紀初，漫遊於彭巴草原上的高喬人牛仔，在草原隨意以鐵架烤肉，成為阿根廷獨特飲食文化。

然而，2018年起，阿根廷比索連續大幅貶值、通貨膨脹，阿根廷人不僅吃不起牛肉，生活基本開銷也快成問題。

阿根廷國家統計暨普查局（INDEC）統計今年8月單月通膨為4%，今年前8個月年度通貨膨脹率累計已達30%，薪資水平早已遠追不上通貨膨脹的神速，根據阿根廷官方數據，7月的平均工資為4萬4000比索（約新台幣2萬4200元），一家4口每月購買生活基本食物費用最低為1萬2700比索，每月收入必須高於3萬2000比索，才不致低於貧窮線標準。

阿根廷肉類工業商會（CICCRA）指出，因通貨膨脹、消費能力下降，統計至今年8月為止，阿根廷人每人年牛肉消費量52公斤，比去年少6公斤。而在第1季時更出現每人50公斤年消費量，創下過去50年來最低牛肉消費量。

8月總統大選預選後，現任總統馬克里（Mauricio Macri）意外敗選，阿根廷比索經歷大幅貶值，阿根廷人面對另一波艱困的通貨膨脹，選後牛肉的市場價格平均上漲15%至20%。

許多社運團體日前在政府部門前搭帳棚抗議，要求政府提供更多社會補助金，他們大喊：「阿根廷人已經快吃不起牛肉，喝不起牛奶了！」

對於靠補助金生活的窮人而言，確實早已吃不起牛肉，許多阿根廷人被迫勒緊褲帶改變消費習慣，少吃一點牛肉，或改吃雞肉、豬肉，有些人則寧願停止買衣服和其他物品，儘量滿足「吃牛肉的基本權利」。（編輯：陳永昌）1080917

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