日本8月勞工平均薪資27.6萬日圓 連兩月負成長

（中央社東京8日綜合外電報導）日本厚生勞動省針對全日本約3萬1000個事業單位進行每月勞動統計調查指出，今年8月包括基本薪資及加班費等薪資總額，每位勞工平均領到27萬6296日圓，呈現連兩個月負成長。

日本放送協會（NHK）報導，今年8月的薪資總額平均每人為27萬6296日圓（約新台幣7萬9000元），相較去年同期減少約0.2%，也是連續兩個月相較去年同期呈現負成長。

若從全職或兼職分類來看，全職工作勞工平均每人領到35萬7112日圓，較去年同期增加約0.2%；但兼職勞工平均每人領到9萬9111日圓，較去年同期減少0.1%。

反映物價變動的實質薪資，則比去年同期減少約0.6%，是連續8個月負成長。

厚生勞動省表示，在今年消費者物價指數上升的情況下，薪資總額持續呈現減少趨勢。

日本內閣官房副長官西村康稔說，8月的薪資總額會呈現負成長，主因是跟正規雇用勞工相比，相對來說薪資水準較低的兼職勞工所占比率提高的影響。

根據數據，8月兼職勞工比率為31.39%，較去年同期增加0.49個百分點。

他說，由於就業人口大幅增加等狀況持續，並未對持續好轉的雇用及所得環境產生大的變動。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1081008