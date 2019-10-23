駐印度代表：台印貿易額短期上看百億美元

駐印度代表田中光（右3）23日應印度外交記者協會邀請，與印度外交記者交流，同時說明台印關係，也答覆記者的許多問題。中央社記者康世人新德里攝 108年10月23日

（中央社記者康世人新德里23日專電）駐印度代表田中光今天獲邀出席印度外交記者協會時表示，台灣已在班加羅爾設立資通訊產業園區，預計2022年前有數十家台商進駐，短期內台印貿易額上看百億美元。

印度外交記者協會（Indian Association of Foreign Affairs Correspondents）下午邀請駐印度代表田中光與會員交流，田中光並率經濟組長楊宏、科技組長陳何賢和教育組長陳立潁等人出席，近20名記者會員踴躍提問，大多聚焦在台印關係、兩岸關係、香港反送中及中美貿易戰等相關問題。

在答覆台印經貿關係及台商如何在「來印度製造」（Make in India）政策下到印度投資等問題時，田中光說，台印關係在近5、6年有飛躍性的成長，和2014年相較，台印貿易額在2018年成長6倍，達到75億美元，且雙邊貿易平衡，屬於健康的貿易關係。

他預估，台印的貿易額將在短期內突破百億美元。

田中光也介紹台商過去到中國投資後，帶動中國經濟起飛，現在把焦點轉向印度。

他指出，過去印度確實沒有在台商的投資雷達內，但在印度總理莫迪提出「東進」（Act East）且推出各種親商政策大力吸引外資，及總統蔡英文提出新南向政策的鼓勵下，印度成為新南向18國中最重要的國家之一，加上印度是世界上最大民主國家、市場龐大且有年輕的人才與勞動人口，台印在硬體製造與軟體互補，成為天然的合作夥伴，及最近的中美貿易戰，吸引許多台商注意到印度的投資機會。

田中光表示，台灣已在班加羅爾設立一個可容納120家企業進駐的印度首個台灣資通訊產業群聚園區，預計2022年前將有數十家台商進駐；而台商去年對印度投資金額較前年大增逾12倍，總投資額達3億6122萬美元。

但田中光也強調，相比其他國家，例如日本和韓國都與印度簽有更緊密經貿關係的安排（CEPA），台灣和印度間卻沒有這類協定，導致台商對在印度投資有許多顧慮，印度若能與台灣簽署類似協定，相信會有更多台商到印度投資。

至於有印度記者問到中國最近不斷收買台灣的邦交國，田中光則說明中國長年透過軍事、經濟，甚至禁止中國觀光客赴台等方式來威脅台灣，透過散布假消息等方式試圖影響台灣等現狀；但他強調，邦交國減少並不影響台灣，台灣持續與世界各國維持重要的經貿往來，全球更有146個國家提供台灣旅客免簽證或落地簽待遇。

談到印太戰略，田中光說，台灣同意莫迪在新加坡香格里拉會議提出的倡議，支持一個開放、包容及遵守國際法、自由航行與飛越的印太地區，而台灣地處印太戰略中第一島鏈重要位置，印太戰略更應納入台灣。

至於香港反送中運動，田中光答覆記者問題時表示，香港反送中運動突顯中國所謂「一國兩制」的失敗，而台灣絕對不可能接受「一國兩制」。（編輯：王永志）1081023