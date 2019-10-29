印度建立本土大腦圖集 用於腦部疾病診斷

（中央社記者康世人新德里29日專電）印度研究機構發現，印度人的大腦在大小、體積等比西方人及其他東方人要小，若以西方標準診斷腦部疾病可能誤診，因此將擴大招募志願者，完整建立印度人的大腦圖集。

海得拉巴國際資訊科技研究所（International Institute of Information Technology, Hyderabad）的上述研究，已經在「印度神經學」（Neurology India）期刊發表。

研究結果指出，研究團隊目前專注了解老化過程，隨著年齡增長，人類大腦會產生變化，典型的變化是腦部萎縮、腦結構縮小，因此建立印度人大腦圖集，將有助診斷老年癡呆症和阿茲海默症（Alzheimers），因為這些病症都與海馬體萎縮有關。

印度時報（Times of India）今天引述參與上述研究計畫的視覺資訊科技中心（Centre for Visual Information Technology）研究人員希瓦斯瓦米（Jayanthi Sivaswamy）談話指出，這項研究是以蒙特婁神經學研究所（Montreal Neurological Institute, MNI）範本作為標準。

希瓦斯瓦米表示，研究團隊從3家不同醫院的3台不同儀器掃描取得的50名印度人核磁共振（MRI）大腦影像，與白種人大腦範本影像比較，發現印度人的大腦比較小，掃描出現的差異令人警惕，因為若以白種人的範本來診斷，可能導致誤診。

MNI的大腦範本是以白種人（Caucasian）的大腦建立的，研究人員認為用來分析印度人大腦差異不是很理想。

希瓦斯瓦米說，中國人和韓國人的大腦範本也已經建立，卻沒有印度人的大腦範本與圖集，因此海得拉巴國際資訊科技研究所嘗試建立首個印度人大腦圖集（Indian Brain Atlas），已取樣50人，且在性別之間取得平衡。

經過研究團隊比較分析，整體來說，印度人大腦圖集與西方人和其他東方人的大腦圖集相較，大小、體積及海馬體（Hippocampus）的體積等結構都比較小。

受到研究結果鼓舞，希瓦斯瓦米表示，研究團隊將繼續招募100名志願者參與印度人大腦圖集的最終建置，且命名為IBA100。

希瓦斯瓦米認為，一旦建置好IBA100，比起MNI的白種人範本，與中國人和韓國人的大腦圖集更能進行比較。（編輯：高照芬）1081029