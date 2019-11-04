每日製造4萬噸廢棄物 菲律賓推垃圾減量

（中央社記者陳妍君馬尼拉4日專電）菲律賓國家經濟發展局今天表示，2016年菲律賓每天製造4萬噸廢棄物，可填滿106座游泳池，盼藉由推動「5R垃圾減量」等行動促進社會永續發展。

菲律賓國家經濟發展局（NEDA）下午召開記者會。國家經濟發展局副局長艾迪隆（Rosemarie Edillon）說，菲律賓人口密度由2000年每平方公里255人，15年間成長到每平方公里337人，預估到2040年，總人口數將達1億4000萬人。

她表示，隨著人口成長，菲律賓都會區空氣品質和水質持續惡化，用水需求增加加劇供水問題，預計氣候變遷將進一步影響淡水供應。

另外，2016年菲律賓每天製造4萬噸廢棄物，其中56.7%固體廢棄物來源是家庭垃圾；以廢棄物種類來說，52.31%是生物可分解垃圾，27.78%是可回收垃圾，但未經過適當的回收處理程序。

艾迪隆說，菲律賓在產品生命週期、替代包裝產品及再生原料回收方面的研究和數據很有限，由於資訊匱乏，消費者傾向選購廉價但不利永續發展的產品。

她表示，為促進永續消費與生產，菲律賓正整頓長灘島、艾尼島（El Nido）、柯倫島（Coron）、加勒拉港（Puerto Galera）等旅遊勝地環境，並推動「永續用餐習慣計畫」（Sustainable Diner project），希望藉由政府、食品業和消費者參與，減少食物浪費。

艾迪隆說，國家經濟發展局也期盼藉由教育民眾推動「5R垃圾減量」，包括拒絕（Refuse）一次性塑膠和吸管、減量（Reduce）、重複使用（Reuse）、回收（Recycle）及堆肥（Rot），促進零浪費和永續消費與生產的目標。（編輯：周永捷）1081104