軟銀第2季營損64億美元 孫正義坦承投資拙劣

（中央社東京6日綜合外電報導）由於投資包括共享辦公室業者WeWork與優步（Uber）受挫，日本電信巨擘軟銀集團（SoftBank Group）今天表示，第2季營運虧損64億美元（約新台幣1944億元），創公司最糟紀錄。

慘不忍睹虧損發生前，軟銀經歷了震盪期，社長孫正義承認對於誤判感到懊悔，因為他投資新創公司遭到批評。部分人士認為，這些新創公司的價值被高估，而且缺乏明確獲利模式。

在9月30日結束的當季，軟銀營運虧損高達7044億日圓（64億美元），較許多分析師的預期更糟。

孫正義在公布財報後發表簡短談話表示：「自從軟銀創立迄今，這是最慘季度虧損，我的投資決策在許多方面很拙劣，我深感懊悔。」

不過他為自己的整體投資策略辯護，包括持續注資陷入財務困難的WeWork，並堅稱股東價值持續增加。

軟銀表示，上半年度願景基金（Vision Fund）和Delta Fund的運營虧損達到5726億日圓，主要原因是「包括優步、WeWork及其3家子公司的投資公允價值減少」。

整體而言，軟銀4月至9月的淨利銳減49.8%來到4216億日圓，營運虧損156億日圓。（譯者：曹宇帆/核稿：劉學源）1081106