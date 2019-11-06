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巴基斯坦爆發登革熱疫情 逾4萬人感染創新高

最新更新：2019/11/06 21:49

（中央社伊斯蘭馬巴德6日綜合外電報導）亞洲多個地區因為高溫及異常降雨造成登革熱疫情大爆發之際，巴基斯坦衛生部門高階官員今天表示，國內今年有4萬4000人感染登革熱，人數創新高紀錄。

巴基斯坦國家衛生研究院（National Institute of Health）高階官員薩夫達（Rana Safdar）告訴法新社，相較2011年舊紀錄的2萬7000人，今年罹患登革熱人數大幅增加。

薩夫達表示，今年截至目前為止，共有66人因罹患登革熱而喪命，2011年則多達370人。

他說，氣候變遷是造成感染人數暴增的主因，但沒有詳細說明。

薩夫達指出，巴基斯坦政府「運用所有可動用的資源，因應控制疫情的棘手難題」。

治療登革熱患者的醫師希狄克（Mahseema Siddique）則表示，旁遮普省（Punjab）和首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）當局未能採取預防措施，像是保護水源或噴灑遏止登革熱的化學藥劑。

他說：「他們在數百人感染登革熱後才發現，但為時已晚，很多地方就連噴灑藥劑的小組根本到不了。」

伊斯蘭馬巴德和鄰近的拉瓦爾品第市（Rawalpindi）病患最多，估計有1萬2433人感染了登革熱病毒。（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）1081106

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