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世界鋼鐵龍頭退出收購義大利鋼鐵廠協議

最新更新：2019/11/07 21:43

（中央社羅馬6日綜合外電報導）世界鋼鐵龍頭阿塞洛米塔爾集團基於生產疑慮，決定退出收購義大利伊爾法（Ilva）鋼鐵廠協議。義大利總理孔蒂警告指出，阿塞洛米塔爾集團要求伊爾法旗下一家工廠裁員5000人。

阿塞洛米塔爾（ArcelorMittal）於4日對收購計畫打退堂鼓，並歸咎於義大利政府的決定，當局不同意讓嚴重污染的伊爾法旗下塔蘭多廠（Taranto）豁免被起訴。

由於此收購案預期可保障義大利鋼鐵業數以千計工作機會，宣布收購案變卦消息震撼義大利。

但義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）昨天與阿塞洛米塔爾管理階層見面後表示，他們退出的真正原因是，這項投資未獲利，他們如今要求裁員5000人，那令人無法接受。

孔蒂說，如果阿塞洛米塔爾執意退出，政府不會坐視不管。

孔蒂希望在討論後，阿塞洛米塔爾將會攜帶「可被接受的行得通提案」重返談判桌。

阿塞洛米塔爾自去年11月起租用伊爾法塔蘭多廠，且有義務加以收購，並計畫投資24億歐元（27億美元）重振營運，包括投資12億歐元在2024年前抑制汙染。

阿塞洛米塔爾集團原本取得法定豁免期間，以逐步符合環保標準，但義大利國會其後收回成命，阿塞洛米塔爾於11月3日喪失起訴豁免。（譯者：紀錦玲/核稿：劉學源）1081107

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