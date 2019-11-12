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抗伊波拉病毒 歐盟核准首款疫苗上市

最新更新：2019/11/12 10:25

（中央社布魯塞爾11日綜合外電報導）歐洲聯盟今天許可對抗伊波拉病毒（Ebola）的疫苗Ervebo上市，意即第一次允許這種在非洲剛果民主共和國協助控制疫情擴散的疫苗廣泛用於商業用途。

法新社報導，歐盟執行委員會宣布，經歐盟藥品管理局（EMA）試驗後，將允許美國大型藥廠默克（Merck）的疫苗Ervebo推出上市。

世界衛生組織（WHO）先前表達樂見歐盟藥品管理局支持Ervebo的意見，稱此舉為「重要里程碑」，其他藥廠的疫苗很快也會進行測試。

負責衛生事務的歐盟執委安德柳凱提斯（Vytenis Andriukaitis）說，自從5年前伊波拉病毒肆虐西非以來，國際社會的優先要務一直是盡快找到能對抗這種恐怖病毒的疫苗，「因此今天的決定是朝向拯救非洲及其他地區生命的重要一步」。

這款疫苗在非洲、歐洲及美國的臨床研究中，經過約1萬6000人測試，證實有效。

另外，路透社報導，Ervebo疫苗獲准用於18歲以上成人，且已在急救指導方針下，在剛果民主共和國用於防止伊波拉疫情擴散。

美國衛生主管機關也正檢視這款疫苗，預計明年第一季做出決定。

自去年中起，剛果民主共和國的伊波拉疫情已造成2100多人死亡，是繼2013年到2016年西非伊波拉病毒爆發造成1萬1300人死亡之後最嚴重的疫情。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1081112

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