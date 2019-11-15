電子菸致病再添一樁 菲律賓通報首宗相關病例

（中央社馬尼拉15日綜合外電報導）菲律賓政府今天通報首宗電子菸相關病例。與此同時，菲律賓衛生當局也對法院下令暫時禁止管制電子菸表達關切。

法新社報導，電子菸號稱危害程度低於菸草，但部分國家已出現一波與電子菸有關的死亡與致病案例，引發世人對於電子菸日益流行的關切。印度與美國一些州已經禁止電子菸。

菲律賓衛生部表示，菲國中部1名16歲少女在持續使用電子菸6個月後，上月因嚴重呼吸短促住院，病況已達電子菸相關因素導致肺部受傷的標準。

少女在接受兒童胸腔科醫師治療後已經出院。

衛生部次長多明哥（Enrique Domingo）透過聲明表示：「所有電子菸使用者都應立即尋求醫療協助，詢問醫師戒除這類有害產品的方法。」

衛生部上月下令醫院記錄電子菸相關病例，同時也在草擬管制措施。但衛生部因計畫規範電子菸而被提告，法院處理訴訟期間，政府無法執行管制。

多明哥呼籲法院迅速作出判決。他說：「如同各國證據指出，每一次拖延管制電子菸，都是讓公共衛生倒退一步。」

菸草每年導致大約800萬人死亡，電子菸起初號稱比菸草危害更低，但使用電子菸的後果已讓人愈來愈憂心。

世界衛生組織（WHO）7月警告，電子菸使用器具「無疑有害，因此應加以管制」。（譯者：楊昭彥/ 核稿：陳政一）1081115