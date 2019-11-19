雅虎日本與LINE併 將成日本最大IT企業

（中央社記者楊明珠東京18日專電）雅虎日本（Yahoo Japan）母公司Z Holdings（ZHD）與LINE今天宣布，已達成基本協議將進行合併。雅虎日本與LINE合併後利用人數逾一億人，將成為日本境內最大的IT企業。

日本朝日新聞報導，ZHD與LINE的營業額單純合算約1兆2000億日圓（約新台幣3401億元），超過樂天公司的1兆1000億日圓（約新台幣3120億元），將成日本境內IT龍頭。兩家公司預定下個月正式簽約，經過公平交易委員會審查等手續之後，明年10月完成合併。

ZHD的母公司是日本行動電話大廠軟體銀行公司（SB），SB的母公司是軟體銀行集團（SBG），由孫正義擔任董事長兼社長。LINE的母公司是南韓入口網站公司Naver，雅虎日本與LINE合併，意味著日韓IT大廠攜手合作。

SB與Naver簽署已達成基本協議文，雙方將出資成立新公司，各持股50%，新公司將成ZHD的最大股東，雅虎日本和LINE將成為ZHD全資持有子公司。雖是出資各半，但經營主導權由SB掌握。ZHD目前是東京1部上市公司，進行合併後，仍維持上市。LINE預定下市。

ZHD的共同執行長則是由ZHD現任社長川邊健太郎及LINE現任社長出澤剛就任。兩人同時擁有代表權，川邊續任ZHD社長。

今天傍晚，出澤與川邊在東京一家飯店召開記者會說明兩家公司合併的理由。出澤表示，因為美國的GAFA（谷歌Google、蘋果Apple、臉書Facebook、亞馬遜Amazon）、中國的BAT（百度Baidu、阿里巴巴集團Alibaba、騰訊Tencent）等巨大IT企業崛起，優秀的人才和資訊都集中於勢力強的地方。

出澤表示，LINE和雅虎日本這2家公司即使合併，仍差GAFA一截，因此懷有強烈的危機感，認為現在應該是要出招的時機，於是協商合併。

川邊表示，與LINE志同道合，雙方都希望成為次於GAFA、BAT的世界第3極。

日本放送協會（NHK）報導，傍晚的這場記者會上，兩家公司說明合併的最大目的是要對抗美國、中國的巨大IT企業，兩家公司合併後，投入與AI有關的新世代技術或服務的研發費一年約1000億日圓。

不僅是致力於日本國內，LINE在台灣、泰國、印尼等擁有顧客基礎，可望藉此成為引領世界的AI企業。

報導說，但是相較於上述的美國、中國的IT大廠，雅虎日本與LINE這兩家公司即使合併，在利益、研發費方面等，金額還是落差很大。想藉由合併增加存在感不易，今後有必要下一番獨特的工夫，加速開發其他企業所沒有的服務。（編輯：林治平）1081118