暌違近20年 日本牛肉將重啟外銷中國

日本牛肉從2001年起停止銷往中國，日本媒體報導，雙方政府正針對日牛重啟外銷中國一事進行協商。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者楊明珠東京21日專電）日本與中國政府正針對日本牛肉重啟外銷中國一事進行協商，快則明年實現。日本因發生俗稱「狂牛症」的牛腦海綿狀病變（BSE），2001年起日本牛肉停止銷往中國。

日本經濟新聞報導，外務大臣茂木敏充與中國外交部長王毅預定舉行會談，兩人將簽署有關日本牛肉（含和牛與國產牛）重啟外銷中國的協定。協定內容是中日兩國在動物衛生暨檢疫的領域將進行合作。

報導說，茂木與王毅將簽署的協定以日本牛肉重啟銷往中國為前提，兩人在協定署名後，兩國政府再研議安全標準等的細節。

王毅為出席22日、23日在日本名古屋市舉行的20國集團（G20）外交部長會議將訪日。

日經報導說，中日兩國之間，元首級、部長級政要持續有往來，關係正在改善。明年春天，中國國家主席習近平預定訪日。

日本政府已提高農林水產品及食品出口額的目標，計畫2019年之內提高至1兆日圓（約新台幣2846億元）、2030年提高至5兆日圓。

日本牛肉在海外頗受歡迎，出口量逐漸增加。農畜產業振興機構（對於東京都港區）表示，2018年度的冷藏暨冷凍牛肉出口量為3799噸，比2017年度增加28%，連續6年創新高紀錄。

報導指出，美國農業部統計顯示，中國進口牛肉的數量居全球最多，2018年約高達146萬噸。相較於2013年，數量增為3倍以上。中國的城市地區牛肉消費量遽增，國內生產供不應求。

報導說，2011年311東日本大震災福島核災後，中國禁止進口福島、宮城、茨城等9都縣的所有食品及飼料。茂木在與王毅會談時有意提出要求，盼中國鬆綁限制。（編輯：陳永昌）1081121