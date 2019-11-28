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首頁 / 國際

日本10月增消費稅 零售額負成長更甚2014年

最新更新：2019/11/28 11:41

（中央社東京28日綜合外電報導）日本今年10月1日將消費稅從8%調高到10%，造成10月零售業銷售額較去年同期減少7.1%，負成長幅度更甚上次於2014年增加消費稅後的4.3%。

日本放送協會（NHK）報導，日本經濟產業省公布商業動態統計速報顯示，10月日本國內零售業銷售額為11兆900億日圓（約新台幣3兆913億元），較去年同期減少7.1%。

日本上次調漲消費稅是在2014年4月1日，從5%增加到8%，造成2014年4月零售業銷售額較前一年同期減少4.3%；今年10月1日消費稅從8%提高到10%，造成10月零售業銷售額減少7.1%，負成長幅度更勝2014年。

報導指出，由於消費者預期心理，在消費稅調漲前已先行採購，以致調漲後出現消費需求「反作用力」，及今年颱風侵襲造成店家營業天數減少等影響，百貨公司減幅高達17.3%、大型家電專賣店也減少14.2%。

經濟產業省官員表示，零售業銷售額減少似乎是受到消費者已在增稅前購入電冰箱、洗衣機等消費需求「反作用力」影響，加上颱風侵襲及日韓關係惡化造成觀光客減少等多重因素，才會出現大幅負成長。

不過，受惠於日本政府推出非現金支付回饋政策，便利商店營業額反而增加3.3%。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1081128

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