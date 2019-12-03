美對法祭懲罰關稅 法國揚言歐盟將採強烈回應

（中央社巴黎3日綜合外電報導）美國揚言對部分法國貨品課徵高達100%關稅，以反制法國開徵數位稅懲罰美國科技企業。法國經濟部長勒麥爾今天表示，歐洲聯盟（EU）將對此做出「強烈」回應。

勒麥爾（Bruno Le Maire）告訴法國「古典音樂電台」（Radio Classique）：「我們昨天和歐盟連繫，以確認若美國施加新關稅，歐盟方面會有回應，且是強烈回應。」

華府宣稱法國課徵的數位服務稅刻意針對美國企業，因此昨天威脅對價值24億美元的法國貨品課徵最高達100%的報復關稅。

明年1月中起可能面臨美國提高關稅的法國貨品，包括化妝品、肥皂、手提包、奶油、氣泡酒和數款乳酪。美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）發表聲明說，這「釋出清楚訊號，對美國企業構成歧視和帶給美企過度負擔的數位稅，美方將採取行動反制」。

勒麥爾今天對古典音樂電台表示，美國的威脅令人無法接受。

他說：「美國對主要盟國之一法國或整體來說對歐洲採取那種行為，並不符合期望。」

美國不僅已和中國捲入貿易戰爭，美國總統川普還宣布恢復對阿根廷和巴西課徵關稅，因兩國操控自身貨幣匯率傷害到美國農民。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1081203