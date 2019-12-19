濟州航空收購易斯達 拉開南韓廉航重組序幕

（中央社記者姜遠珍首爾19日專電）韓國愛敬集團子公司濟州航空18日與廉價航空公司易斯達航空的大股東易斯達控股公司簽訂股份買賣合作備忘錄（MOU），拉開廉價航空公司重組序幕。

韓國「中央日報」今天在財經版頭條指出，易斯達控股公司持有易斯達航空39.6%的股份，前述簽約意味著濟州航空正式啟動收購易斯達航空經營權的程序。

報導指出，目前預定的收購金額為695億韓元（約合新台幣18億元），具體金額在實際調查過程中可能會有變化。按照濟州航空的計畫，如果協商進展順利，月底就會與易斯達航空簽署股份買賣協議。

易斯達航空的大股東決定出售易斯達航空，是因為航空行業的不景氣預計將持續較長時間。航空業界推測，易斯達航空在今年第2季出現虧損之後，第3季可能出現數百億韓元的虧損。濟州航空今年第3季也出現了174億韓元虧損。

報導指出，航空公司業績惡化是因為美中貿易戰和全球經濟不景氣導致搭乘飛機的乘客大幅減少，韓日矛盾更是造成決定性影響。今年11月韓國國內航空公司的日本航線旅客人次（89萬1851人）比去年同期減少43.7%。

明年韓國將有2個新的廉價航空投入航線，競爭將更加激烈。（編輯：陳永昌）1081219