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印度經濟成長6年來最緩 IMF促行動挽頹勢

最新更新：2019/12/24 11:25

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）國際貨幣基金（IMF）今天表示，目前印度政府必須迅速採取行動，以反轉經濟成長走緩趨勢。

印度向來是全球數一數二的經濟成長引擎，也是成長最快速的經濟體之一。

IMF在年度回顧報告中指出，但因消費與投資下滑、稅收減少，再加上其他種種因素，印度經濟已踩煞車。

IMF亞太部門的薩加多（Ranil Salgado）告訴媒體說，印度執行救貧數百萬人計畫後，「目前正處於顯著的經濟成長走緩階段中」。

「為解決當前頹勢，讓經濟重返高度成長，印度需要採取緊急政策行動。」

但IMF警告，由於債務與利息負擔沉重，印度政府沒有什麼空間可以擴大支出，以激勵經濟成長。

薩加多表示，印度央行「有空間進一步調降政策利率，特別是經濟走緩若持續下去時」。

印度央行今年來雖已5次調降主要借貸利率，創下9年新低紀錄，但在本月初的會議中，央行決定維持利率不變，未能迎合市場期望。

印度央行也下修年度經濟成長預測，由原先預測的6.1%降至5%，主因消費需求與製造業活動都緊縮了。

根據官方資料，印度今年7月到9月經濟成長降至4.5%，而去年同期為7%，這是6年多來最緩慢的經濟表現。

薩加多說：「印度政府必須振興改革議程」，包括重整財政健全，以「加強能力激勵經濟發展」。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1081224

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