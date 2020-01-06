越南向寮國購電 盼解缺電隱憂

（中央社河內6日專電）越南電力集團（EVN）4日與寮國供電業者簽署5項購電合同，預計2021年起將從寮國進口數十億度電，希望解決國內缺電隱憂。

越南近年來經濟發展迅速，現今隨著美中貿易戰而掀起外商轉向越南投資的浪潮，加上經濟發展依賴能源密集的製造業，使境內電力需求量日益增加。

越南正面臨兩項潛在的能源危機。一是發電能量不足，二是中國對越南鑽探離岸石油及天然氣的動作強力施壓。

越南工商部表示，2021年起越南恐將嚴重缺電，因為建設新電廠的速率趕不上電力需求增長。缺電可能使外資卻步，對從美中貿易戰受惠最多的越南形成不小隱憂。

越南工商部表示，電力需求將於2021年超出供給，因為許多越南能源計畫延宕而使2021至2025年間缺電情況最嚴重，每年缺口可達70億至80億度或千瓦小時（kWh）。

「民智報」網站今天報導，越南總理阮春福與寮國總理宋倫西索李斯（Thongloun Sisoulith）4日在河內共同主持兩國政府間聯合委員會第42次會議時，雙方相關部門簽署9項合作文件，包括上述購電合同。

報導說，越南電力集團與寮國Phongsubthavy和Chealun Sekong兩家供電集團簽署電力銷售合同，向由這2家集團運作的5個水力發電廠購買電力，其中寮國2號南空水力發電廠（Nam Kong 2）自2021年開始每年向越南出口2.631億度，其餘4個發電廠2022年起每年向越南輸送2.04億至4.2774億度。

越南2019年電力需求量為2400億度，與2018年同期相較，增加8.9%；預計今年電力需求量增至2620億度。

阮春福去年12月底出席有關電力供應的會議時說，確保供電是涉及國家安全、經濟發展與社會治安的重要問題，要求電力機構採取相關措施，不讓電力短缺狀況發生。（編輯：郭中翰）1090106