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武漢不明肺炎 越南口岸檢測體溫嚴密把關

最新更新：2020/01/09 10:54

（中央社河內9日專電）中國湖北省武漢市近期爆發不明肺炎，引起各國關注。越南衛生部表示，已指示各地衛生單位採取防控相關措施，包括加強口岸入境旅客體溫檢測，嚴密把關杜絕疫情侵入。

「家庭與社會報」新聞網站今天報導，越南衛生部表示，農曆春節即將到來，越南與中國間的民眾往來更加頻繁，疫情入侵境內的可能較高。

越南衛生部疾病預防局副局長鄧光晉（Dang Quang Tan）表示，為預防疫情入侵境內，已指示各地衛生單位採取防控相關措施，包括備妥藥物、醫療設備與人員等，加強口岸檢疫工作。尤其是針對到訪過武漢的所有旅客進行體溫檢測，若發現可疑病例，立即隔離，並且要求特定航班的旅客填寫健康申報表。

此外，各地醫療機構若接獲可疑症狀的病例，應追查患者是否曾經去過疫區，採樣送驗，以及時發現並採取患者監控措施。

報導說，以河內市為例，當地衛生廳已在內排國際機場（Noi Bai International Airport）設置5台體溫量度器，為旅客即場檢測體溫，尤其是來自中國疫區的旅客。

中國是越南最大旅客來源國，2019年赴越南的中國大陸旅客580.6萬人次。

越南衛生部疾病預防局表示，截至6日為止，中國武漢市不明原因病毒性肺炎患者共59例，其中重症7例；此外，香港有數十人自武漢返港後不適。（編輯：馮昭）1090109

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