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麥當勞搶攻素食市場 擴大加拿大素肉漢堡試賣

最新更新：2020/01/09 21:38
連鎖速食業龍頭麥當勞8日表示，將在加拿大擴大試賣「超越肉類」公司製造的素肉漢堡（圖取自facebook.com/beyondmeat）
連鎖速食業龍頭麥當勞8日表示，將在加拿大擴大試賣「超越肉類」公司製造的素肉漢堡（圖取自facebook.com/beyondmeat）

（中央社紐約8日綜合外電報導）連鎖速食業龍頭麥當勞公司（McDonald's Corp）今天表示，將在加拿大擴大試賣「超越肉類」公司（Beyond Meat）製造的素肉漢堡，為更廣泛推出素食試水溫。

麥當勞去年底先在安大略省西南部28家分店推出12週的「蔬菜、萵苣與蕃茄」（PLT）漢堡試賣，而從14日起將擴大至52間分店，並延長再賣3個月。

分析師、速食業對手跟植物蛋白產品製造商都在觀察麥當勞試賣結果，看這種PLT漢堡是否受歡迎到有理由擴大銷售，特別是在美國這個最大市場。

雖然包括餐飲品牌國際（Restaurant Brands International）旗下的漢堡王（Burger King）、白城堡（White Castle）跟Dunkin'品牌集團（Dunkin' Brands Group Inc.）等其他速食連鎖店，都已經開始販售植物肉，但麥當勞未來合約金額可能會最高，還可能讓植物肉風潮席捲美國主流社會。

路透社昨天報導，超越肉類公司的對手「不可能食品」（Impossible Foods）將不再尋求成為麥當勞供應商，因為它現在沒有能力可以為這個速食業巨擘供貨。

這項消息傳出後，超越肉類股價昨天截至收盤大漲12.5%，但今天小幅回跌1.4%。（譯者：侯文婷/核稿：楊昭彥）1090109

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