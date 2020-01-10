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美12月新增14.5萬個就業機會 失業率3.5%持穩

最新更新：2020/01/10 23:28

（中央社華盛頓10日綜合外電報導）根據美國政府今天所公布並受到外界密切關注的最新就業報告，去年12月美國新增工作機會降至7個月來最低點，但仍維持穩健；失業率則持平於50年來低點3.5%。

法新社報導，美國勞工部公布，12月美國新增14萬5000個就業機會，再度較前月減少，並略低於經濟學家預期。

若新增就業人口走緩的趨勢持續，可能使得美國總統川普在未來10個月爭取連任時，經濟政績蒙上陰影。

統計顯示，去年美國平均每月新增17萬5000個就業機會，較2018年平均的22萬5000個銳減。

美國疲軟的製造業12月也出現全年第3度減少僱用人數。由於川普開啟多個貿易戰戰線，加上全球經濟成長放緩，導致美國製造業落入衰退。

不過，包括零售商、飯店、餐廳、教育、建築和醫療等美國產業，12月帶頭增加就業機會，展現美國居主導地位的服務業強健程度。

另一方面，12月美國勞工薪資表現令人失望，僅較2018年同期成長2.9%，是2018年7月以來增幅首度跌破3%。儘管如此，仍遠高於同期消費者物價漲幅，代表美國勞工手上可支出的現金增加。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1090110

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