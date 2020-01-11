波音前執行長被解僱 無資遣費仍抱18.6億元走人

（中央社芝加哥10日綜合外電報導）波音公司在監管文件中表示，已離職的執行長米倫伯格將獲得長期績效報酬、股票獎勵和退休金共6200萬美元（新台幣18.6億元），但會沒收價值1460萬美元的股票，且沒有資遣費。

波音737 MAX型號客機5個月內發生2起空難事故，造成此款飛機停產，美國飛機製造商波音（Boeing Co.）未能力挽狂瀾，在航空業和監管當局間的聲譽也一落千丈，米倫伯格（Dennis Muilenburg）去年12月因此遭解僱。

62歲的波音董事長凱爾洪（David Calhoun）轉任執行長，他堪稱是化腐朽為神奇的老手，曾任奇異公司（General Electric Co.）高層主管，協助數家公司度過危機。

波音在文件中表示，凱爾洪將於1月13日接任執行長，每年基本薪資140萬美元，且有資格領取長期績效報酬2650萬美元。

波音去年11月表示，米倫伯格自願放棄領取2019年的獎金和股票獎勵。根據文件，2018年他的獎金和股票獎勵總計約2000萬美元。

波音在聲明中表示：「丹尼斯（米倫伯格）離職時，收到根據合約規定的報酬，但他沒有拿任何資遣費或2019年度獎金。」

昨天美國國會議員公布波音公司內部的數百則通訊紀錄，含有嚴厲批評關於737 MAX進展的內容，包括有員工說這架飛機是「由小丑所設計，而這些小丑由猴子監督」，顯然是指美國聯邦航空總署（FAA）。（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1090111