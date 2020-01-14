菲律賓塔爾火山瀕臨爆發 外交部籲避免前往

（中央社記者侯姿瑩台北14日電）菲律賓塔爾火山噴發，菲國政府已表示，「數小時到數天內可能發生危險的爆發」，並撤離附近居民。外交部今天表示，若非必要，近期應避免前往八打雁省塔爾火山區域，包括鄰近旅遊勝地大雅台。

根據外交部旅遊訊息，菲律賓呂宋島南部八打雁省（Batangas）的活火山塔爾火山（Taal）12日下午噴發約1公里高蒸氣，菲國政府已將火山警戒調高至第4級，即「數小時到數天內可能發生危險的爆發」，附近居民已被撤離。

外交部表示，塔爾火山距離大馬尼拉都會區僅約60公里，火山灰已大量飄散至大馬尼拉地區，馬尼拉國際機場曾關閉數小時；建議近期內擬前往該地旅遊的民眾事先確認航班及機場開放資訊。

另外，外交部也建議，若非必要，近期應避免前往八打雁省塔爾火山區域，包括鄰近的大雅台（Tagaytay）風景區；已在當地或鄰近地區旅遊的國人，應避免外出並遠離該地區及附近地區。

外交部指出，旅菲期間如遇緊急狀況，可撥打駐菲律賓代表處緊急聯絡電話（+63）917-819-4597（菲國境內直撥0917-819-4597），或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話0800-085-095。（編輯：黃國倫）1090114