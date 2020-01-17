雀巢砸逾620億 推動再生塑料使用

（中央社日內瓦16日綜合外電報導）瑞士食品大廠雀巢集團（Nestle）今天表示，將在5年內投資20億瑞士法郎（約新台幣621億元），以減少使用原始塑料，轉而採用食品級再生塑料。

法新社報導，雀巢也計劃投資新型永續包裝，以達到該公司的目標，也就是在2025年前全面使用可回收或可再利用的包裝材料。雀巢旗下品牌包含Nespresso咖啡、Vittel礦泉水和Smarties巧克力。

此外，雀巢發表聲明說，他們會在未來5年內，將原始塑料使用量降低1/3，且會撥出2億5000萬瑞士法郎作為創投基金，投資致力於廢棄物回收事業的新創公司。

為打造再生塑料市場，雀巢計劃採購重達200萬公噸的食品級再生塑料，並撥出超過15億瑞士法郎，以支付從現在到2025年所需的材料附加費。

雀巢執行長施奈德（Mark Schneider）在聲明中說：「最終不應有塑膠被丟入垃圾掩埋場，或成為廢棄物。」

綠色和平組織（Greenpeace）瑞士分部的維特里希（Matthias Wuthrich）表示，雀巢這項聲明「僅部分令人振奮」。

他說：「這是朝正確方向所跨出的一步，但要結束當前危機，必須終止無用的塑膠生產作業，並須採用新的供應系統。」（譯者：李宛諭/核稿：陳政一）1090117