不再是全球首富 貝佐斯又遭路易威登執行長取代

根據財經雜誌「富比世」，亞馬遜公司創辦人兼執行長貝佐斯不再是全球最有錢的富豪，他被路易威登集團執行長阿爾諾（圖）取而代之。（圖取自維基共享資源網頁；作者Jérémy Barande，CC BY-SA 2.0）

（中央社紐約19日綜合外電報導）根據財經雜誌「富比世」，亞馬遜公司創辦人兼執行長貝佐斯不再是全球最有錢的富豪，他又被路易威登集團執行長阿爾諾取而代之。

「富比世」（Forbes）報導指出，由於亞馬遜（Amazon）17日股價下跌0.7%，電子商務界巨擘貝佐斯（Jeff Bezos）的淨資產隨之下滑7.6億美元，來到1156億美元。這筆數億美元的損失對貝佐斯而言或許微不足道，但仍足以讓他在富比世億萬富翁排行榜中跌至第2名。

目前全球首富為奢侈品界巨頭路易威登集團（LVMH）的執行長阿爾諾（Bernard Arnault）。由於17日路易威登集團股價上漲0.7%，阿爾諾的淨資產增加19億美元。

法國籍的阿爾諾現在身家1170億美元，比他不到4個月前登上「富比世」封面時的1020億美元還要多。但阿爾諾告訴「富比世」：「如果你拿我們跟微軟（Microsoft）相比，我們還是小咖。」

微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）目前身家雖落後阿爾諾與貝佐斯，排名世界第3，較阿爾諾還少70億美元，但要是比爾蓋茲未曾捐出358億美元從事慈善，財富絕對超越阿爾諾和貝佐斯。現在比爾蓋茲還在持續捐款。

阿爾諾去年6月成為全球第3位身家上千億的富翁。過去他就曾數度取代貝佐斯成為全球首富，最近一次發生在去年12月。「富比世」指出，由於兩人身家差距不到20億美元，世界前兩大富豪仍可能繼續互換位置。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1090119