Kobe Bryant墜機同與女兒罹難 重溫他的輝煌一生

（中央社洛杉磯26日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯湖人隊傳奇球星布萊恩今天搭乘私人直升機失事身亡，享年41歲。布萊恩效力湖人20個年頭，是NBA史上最偉大的球員之一。

美聯社報導，布萊恩（Kobe Bryant）生涯18度入選NBA全明星賽，他的全明星賽處女秀是1998年在紐約尼克主場的麥迪遜花園廣場，有與「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）在芝加哥公牛最後一年時於明星賽交手。布萊恩NBA球員生涯從一而終待在湖人，也是湖人隊史佳話。

布萊恩（中）生涯18度入選NBA全明星賽，他的全明星賽處女秀是1998年在紐約尼克主場的麥迪遜花園廣場。（美聯社）

NBA戰績彪炳的布萊恩，還曾幫美國男籃隊贏得2008、2012奧運男籃金牌。

布萊恩於2000年代初期與「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）組成「OK連線」，為湖人1999-2000、2000-01和2001-02賽季三連霸的兩大功臣，但也因與大歐間的瑜亮情節，使兩人互動始終是NBA話題。直到大歐2004年7月被交易到邁阿密熱火後，布萊恩才正式成為湖人新一哥，開啟生涯顛峰。

布萊恩2000年代初期與「俠客」歐尼爾（球衣34號者）組成「OK連線」，是湖人1999-2000、2000-01和2001-02賽季三連霸的兩大功臣。（圖取自twitter.com/SHAQ）

法新社整理出布萊恩的傳奇一生。

姓名：柯比．布萊恩（Kobe Bryant）

前效力球隊：洛杉磯湖人（1996-2016）

位置：得分後衛

出生地：美國賓州費城

生日：1978年8月23日

逝世：2020年1月26日

身高：198公分

體重：96公斤

● 父親「甜豆」喬．布萊恩（Joe "Jelly Bean" Bryant）在NBA打過8個球季。

● 童年時期和家人在義大利待了8年。

●2001年4月18日與凡妮莎雷恩（Vanessa Laine）結婚，2003年1月長女納塔莉亞（Natalia）誕生，2006年5月二女兒吉安娜（Gianna）出生，2016年12月三女兒畢安卡（Bianka）出生，2019年6月么女卡布莉（Capri）出生。

＊獎項／生涯亮點

●1996年NBA選秀會，布萊恩以第13順位被夏洛特黃蜂（Charlotte Hornets）選中，是NBA史上第27位直接從高中進入NBA的球員；進入黃蜂不久就被交易至湖人。

●18度入選明星賽：1998年、2000至2016年。

●NBA得分王：2006與2007年。

●1997年灌籃大賽冠軍。

●5座NBA總冠軍：2000、2001、2002、2009、2010年。

●2009年、2010年NBA總冠軍賽最有價值球員。

●2008年北京奧運、2012年倫敦奧運金牌。

●2007-08年NBA賽季最有價值球員，2002、2007、2009、2011年4次獲選明星賽最有價值球員，與其他球星並列史上最多。

●2006年1月22日創下單場81分的生涯新高，81分也是NBA史上單場第2高分。那場比賽湖人以122比104擊敗多倫多暴龍。

●2018年，布萊恩的電影「致親愛的籃球」（Dear Basketball）抱回奧斯卡最佳動畫短片獎。

●球衣背號8與24同時在湖人退休，NBA史上僅見。

●生涯在NBA出賽1346場比賽，總得分3萬3643分，另有7047個籃板與6306次助攻。

●2016年4月13日NBA告別戰狂砍60分，為該季聯盟單場得分之冠。那場比賽湖人以101-96擊敗猶他爵士，當時他37歲又234天，是NBA史上年紀最大的單場60分球員。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺、陳亦偉）1090127