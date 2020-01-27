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新聞專題
Kobe Bryant墜機亡
前美國職籃NBA洛杉磯湖人當家球星布萊恩（Kobe Bryant），26日搭乘私人直升機墜機身亡，享年41歲，震驚體壇與全球球迷。他年僅13歲的女兒吉安娜與其他7人也不幸罹難。（圖取自facebook.com/Kobe）
Kobe Bryant墜機亡
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Kobe Bryant墜機亡3/8

Kobe驟逝 NBA多場比賽球員以24秒不攻致哀

最新更新：2020/01/27 10:55

（中央社多倫多26日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯湖人傳奇球星布萊恩今天死於直升機墜毀，震撼各界。NBA今天數場比賽，球員開球後不進攻，刻意讓24秒進攻時間走完，象徵向永遠的「24號」黑曼巴致敬。

布萊恩（Kobe Bryant）今天搭乘私人直升機失事身亡，享年41歲。墜機造成機上9人全部罹難，包括布萊恩的13歲女兒及女兒球隊的隊友。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，布萊恩罹難的消息震驚NBA，今天的NBA例行賽也染哀傷氣氛，不少球員也都紛紛落下男兒淚。

聖安東尼奧馬刺今天與多倫多暴龍之戰，暴龍隊在跳球後刻意讓24秒進攻時間走完，向永遠的「24號」布萊恩致敬。

洛杉磯快艇與奧蘭多魔術之戰，快艇也在跳球後刻意24秒不進攻，魔術隨後也以8秒進攻違例，悼念曾穿過24、8號兩個背號的布萊恩。

華盛頓巫師與亞特蘭大老鷹之戰，兩隊同樣採取24秒、8秒違例向布萊恩致敬。

波士頓塞爾蒂克與紐奧良鵜鶘之戰，兩隊跳球後同樣讓24秒走完，全場球迷則高喊Kobe。

布萊恩生涯NBA全明星賽處女秀之地的麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）今晚也亮起象徵湖人的紫、黃燈色，場館外還掛上布萊恩的巨幅肖像，悼念一代巨星。（譯者：陳亦偉）1090127

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