武漢肺炎肆虐 英國當局啟動撤僑

（中央社記者戴雅真倫敦27日專電）中國湖北省武漢市爆發2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎疫情，英國外交部今天發布聲明表示，正在努力讓身在湖北省的英國公民能夠選擇離境。

英國外交部發言人指出：「鑑於當地嚴格的旅遊禁令，以及越來越難以和領事館取得聯繫與醫療協助，我方正努力讓身在湖北省的英國公民能夠選擇離境。」

發言人表示：「英國公民的安全是第一要務，我方持續監控事態發展，並與中國當局保持密切聯繫。」

武漢封城後，受困的也有英國公民。英國廣播公司（BBC）報導，來自卡地夫（Cardiff）、代表伯明罕城市大學的71歲講師葛瑞菲斯（Yvonne Griffiths）和2名同事在疫情爆發3週前抵達武漢，她原本預計20日返回英國，但航班遭到取消，大眾運輸工具全面停擺。

她的女兒韋柏（Bethan Webber）受訪時表示，除非英國政府介入，母親無法離境。她表示，政府的航班是她母親離開的唯一選擇。

英國外交部之前發布旅行建議，建議不要前往湖北省，並建議如果英國公民如果人在這個地區且能夠離開，務必這麼做。

韋柏表示：「外交部的建議有夠荒謬，他們建議大家離開，但下一句話又說所有運輸工具都關閉了。」

韋柏也透露，由於疫情散播快速，她的母親越來越感到不安。她表示：「對於戴口罩能否防疫？有許多不同的說法。一下子說戴口罩就可以避免感染，一下子又說沒辦法，這只會帶來更多不確定性，造成更多恐慌。」

葛瑞菲斯接受BBC訪問時說：「所有交通工具都關閉了，所以當我們被告知，如果能離開務必離開時，感到有點驚訝，因為根本沒有辦法。」

英國之前有14人接受武漢肺炎檢測，結果為陰性，英國境內目前尚未出現武漢肺炎病例。

衛生大臣韓考克（Matt Hancock）上週在下議院簡報武漢肺炎疫情時表示，英國政府密切追蹤武漢肺炎疫情，搭機從中國返回英國的民眾，都會被告知若感到身體不適應有何對應措施。

他表示，英國民眾面臨的風險介於「非常低」（very low）至「低」（low）之間。

目前英國機場尚未全面進入防疫備戰，根據記者週末在倫敦蓋維克機場觀察，海關人員與眾多乘客沒有一人配戴口罩，現場也沒有任何與武漢肺炎疫情相關的防疫資訊或標語，一切行動如常。

從武漢入境英國的班機已經全數取消，英格蘭首席醫療官惠提（Chris Whitty）表示，當局試圖追蹤過去14天從武漢入境英國的旅客。BBC指出，據信可能多達2000人。（編輯：陳永昌）1090127