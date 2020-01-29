嚴防武漢肺炎 越南暫停簽發中國公民旅遊簽證

（中央社河內29日專電）越南政府28日表示，為了嚴防2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，即武漢肺炎）擴散，將暫停簽發中國公民赴越南旅遊簽證。

「青年報」新聞網站28日報導，越南衛生部等部門27日召開因應武漢肺炎疫情的會議。越南境內日前首次發現2起武漢肺炎確診病例，患者是中國籍父子，已送往胡志明市大水鑊醫院（Cho Ray）隔離治療。

越南衛生部表示，其中兒子病例近4天來已退燒，可以自行呼吸，飲食與作息正常，經3次重新檢驗，結果都對武漢肺炎新型冠狀病毒呈現陰性反應。目前父子病患病情已穩定，正在進一步治療。

越南衛生部表示，截至28日為止，越南境內共有27名武漢肺炎疑似病例在各醫院接受隔離治療，正等待最終檢驗結果。

報導指出，為因應武漢肺炎疫情，越南政府在全國各地成立40個快速反應隊，若發現疑似或確認感染新型冠狀病毒的病例，將立即展開隔離治療與消毒等工作，同時指示各地備妥藥物、醫療設備與人員等。

由於越南與中國的邊界線相當長，越中貿易和人員往來頻繁，因此疫情蔓延和爆發的可能性較高。

越南副總理武德丹（Vu Duc Dam）表示，目前越南對武漢肺炎疫情控制相當良好，但中國境內疫情複雜難料，因此各地必須貫徹落實政府所提出的防疫措施。他要求衛生部完善與更新因應疫情方案，其中必須「考慮到發現數千起感染病例的情況」，以祭出因應措施。

報導說，中國考慮武漢肺炎疫情擴散危機後已暫停所有出境旅行團。武德丹表示，為與中國配合防疫，越南將暫停簽發來自疫區的中國公民赴越旅遊簽證，包括電子簽證、一般簽證與落地簽證，緊急情況除外。

另外，越南政府要求各地相關單位加強巡邏、監控與管理人員在邊界地區和國際口岸的來往，加強宣導與說服邊界地區民眾減少跨界交流等活動。（編輯：韋樞）1090129