更多編輯台推薦新聞：
U18中華女子冰球隊奪金 將升世界一級創紀錄
運動

U18中華女子冰球隊奪金 將升世界一級創紀錄

台彩大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡
生活

台彩大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡

統一發票108年11-12月千萬獎號碼：59647042
生活

統一發票108年11-12月千萬獎號碼：59647042

不斷更新／武漢肺炎擴散 最新疫情防範措施一次看
生活

不斷更新／武漢肺炎擴散 最新疫情防範措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
美媒看武漢肺炎疫情 習近平集權領導遭遇重大考驗
首頁 / 國際

嚴防武漢肺炎 越南暫停簽發中國公民旅遊簽證

最新更新：2020/01/29 19:15

（中央社河內29日專電）越南政府28日表示，為了嚴防2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，即武漢肺炎）擴散，將暫停簽發中國公民赴越南旅遊簽證。

「青年報」新聞網站28日報導，越南衛生部等部門27日召開因應武漢肺炎疫情的會議。越南境內日前首次發現2起武漢肺炎確診病例，患者是中國籍父子，已送往胡志明市大水鑊醫院（Cho Ray）隔離治療。

越南衛生部表示，其中兒子病例近4天來已退燒，可以自行呼吸，飲食與作息正常，經3次重新檢驗，結果都對武漢肺炎新型冠狀病毒呈現陰性反應。目前父子病患病情已穩定，正在進一步治療。

越南衛生部表示，截至28日為止，越南境內共有27名武漢肺炎疑似病例在各醫院接受隔離治療，正等待最終檢驗結果。

報導指出，為因應武漢肺炎疫情，越南政府在全國各地成立40個快速反應隊，若發現疑似或確認感染新型冠狀病毒的病例，將立即展開隔離治療與消毒等工作，同時指示各地備妥藥物、醫療設備與人員等。

由於越南與中國的邊界線相當長，越中貿易和人員往來頻繁，因此疫情蔓延和爆發的可能性較高。

越南副總理武德丹（Vu Duc Dam）表示，目前越南對武漢肺炎疫情控制相當良好，但中國境內疫情複雜難料，因此各地必須貫徹落實政府所提出的防疫措施。他要求衛生部完善與更新因應疫情方案，其中必須「考慮到發現數千起感染病例的情況」，以祭出因應措施。

報導說，中國考慮武漢肺炎疫情擴散危機後已暫停所有出境旅行團。武德丹表示，為與中國配合防疫，越南將暫停簽發來自疫區的中國公民赴越旅遊簽證，包括電子簽證、一般簽證與落地簽證，緊急情況除外。

另外，越南政府要求各地相關單位加強巡邏、監控與管理人員在邊界地區和國際口岸的來往，加強宣導與說服邊界地區民眾減少跨界交流等活動。（編輯：韋樞）1090129

延伸閱讀
台灣客在越南嘔吐送醫 篩檢確認非武漢肺炎越南證實 境內2名中國男子感染武漢肺炎武漢肺炎 越南峴港機場發現2起疑似病例

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報