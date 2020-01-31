武漢肺炎 日本確診病例增至14起

（中央社記者楊明珠東京31日專電）中國武漢爆發的2019新型冠狀病毒肺炎疫情延燒，日本厚生勞動省昨晚宣布，新增3個確診病例，其中包括曾滯留武漢，目前在京都的中國留學生。至今日本一共有14個確診病例。

日本厚生勞動省30日晚間公布的3個新增確診病例包括住在京都府的20多歲中國女留學生、住在三重縣的50多歲外國籍男性、住中國湖南省來到日本的30多歲女領隊。

其中，住京都府的中國女留學生是本月22日從武漢來到日本，28日發燒到38度多，被送醫急救。住三重縣的外國籍男性上個月24日起待在武漢，本月13日返回日本後，28日發燒到39度，29日出現肺炎的症狀後住院。

湖南省的30多歲女領隊本月19日到武漢，隔日來到日本，24日出現發燒、咳嗽的症狀，因病情惡化，30日住院。

上述3人都是在30日被確認感染新型冠狀病毒。到目前為止，日本境內已有14個新型冠狀病毒確診病例。

武漢新型冠狀病毒感染肺炎的疫情擴大，對於想從武漢返國的日僑，日本政府30日晚上10時45分（台灣時間9時45分）派出第3架撤僑專機，飛機從東京羽田機場起飛。飛機上除了有醫療小組等政府相關人士之外，也載有口罩、消毒液等救援物資。

先前派出的兩梯次共兩架專機載回的日僑總計400人以上。昨晚出發的第3架專機預定今天清晨載著約200人從武漢出發，上午將返抵東京羽田機場。（編輯：徐崇哲）1090131