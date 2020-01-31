武漢肺炎衝擊中國經濟 IMF：現在論定言之過早

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）今天說，現在論定武漢肺炎疫情對中國經濟造成的衝擊仍言之過早。

俗稱武漢肺炎的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情在中國已經造成9000多人感染，死亡人數達到213人，促使世界衛生組織（WHO）宣布疫情為「國際關注公共衛生緊急事件」。

這種呼吸道疾病疫情擴散迅速，導致企業和工廠紛紛關閉，全球航空公司接連取消往來中國的班機，令外界擔心中國經濟和其他領域所受衝擊。

法新社報導，喬治艾娃在論壇上表示：「對於接下來可能發生的事情提供任何揣測都是不負責任之舉。」

她提到2002年到2003年的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情，稱當年疫情減緩短期經濟成長，但很快又自行恢復平穩。

然而當年SARS疫情出現時，中國經濟正在蓬勃發展，如今這波武漢肺炎疫情發生時機，正值中國當局應付經濟成長遲緩問題，以及美中貿易衝突帶來的打擊。

喬治艾娃表示：「立即影響是明顯的。我們在中國的旅遊業、觀光業和製造業受到衝擊，中國以外的亞洲少部分地區也受到影響。」她還說，本季很有可能出現一些負面影響，但之後的影響「我們就要再觀察和評估」。

國際貨幣基金本月20日預測今年全球經濟成長率為3.3%，高於去年的2.9%，部分原因是美中貿易緊張關係紓緩。

今天稍早，國際貨幣基金發言人萊斯（Gerry Rice）告訴記者，國際貨幣基金正在「非常密切地」觀察情勢，並「即時解讀經濟指標」。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1090131