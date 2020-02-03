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越南武漢肺炎確診第8例 一名女病患出院

最新更新：2020/02/03 16:23

（中央社河內3日專電）越南衛生部今天表示，境內新增一例武漢肺炎確診病例，至今累計病例增至8例；一名確診的女病患經過隔離治療、採檢未驗到2019新型冠狀病毒後獲准出院，成為首起出院的病例。

快訊新聞網站今天引述越南衛生部報導，新增2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）確診病例是一名29歲女子，她之前被公司派往中國武漢市受訓，1月17日返回越南，之後被隔離觀察與採樣送檢，檢體呈現新型冠狀病毒陽性反應。

報導說，這名患者目前在河內市東英縣（Dong Anh）第2號熱帶疾病醫院隔離治療，健康狀況穩定。

截至3日為止，越南境內累計有8起2019新型冠狀病毒確診病例，包括5起本國籍病例、2起中國籍病例與1起越裔美國籍病例，先後在胡志明市、清化省（Thanh Hoa）、河內市與慶和省（Khanh Hoa）發現與隔離治療，另有236起疑似病例在各醫院隔離觀察與檢驗中。

清化省綜合醫院院長黎文士（Le Van Sy）今天說，確診的25歲女病患阮秋莊（Nguyen Thu Trang）經10天在醫院隔離治療，重新採檢對2019新型冠狀病毒呈現陰性反應，其他檢測生化指標正常，患者恢復健康，已退燒且沒有咳嗽和胸痛等症狀，今天上午獲准出院。

報導說，這是越南境內首起武漢肺炎確診病例治癒出院。（編輯：郭中翰）1090203

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