越南自中國撤僑 首批200人安置軍事基地隔離

（中央社河內5日專電）因應武漢肺炎疫情持續升溫，越南當局宣布從中國撤回僑民。首批從中國撤回的200人近日抵達國門，將安置於軍事基地14天隔離觀察與健康管理。

越南政府日前指示相關部門與中國協商，展開經過指定口岸從中國撤回僑民的工作，同時安排收容營區與備妥相關醫療設備，先對這些國民進行14天隔離觀察與健康管理。

快訊新聞網站4日報導，首批從中國撤回的194名越南人3日從陸路入境越南北部涼山省（Lang Son），立即被送往由當地軍方安排的收容營區隔離觀察。

此外，另一批6名越南人2日從中國搭乘班機返抵北部廣寧省（Quang Ninh）雲頓國際機場（Van Don），當地軍方也立即將他們送往所安置的軍事基地隔離。

越南軍醫局局長阮春堅（Do Xuan Kien）表示，各軍區軍方已備妥共有3萬1000張病床的收容營區及相關醫療設備，以收容從中國撤回的僑民。國防部也成立20個快速反應隊，與衛生部配合因應武漢肺炎（2019新型冠狀病毒，2019-nCoV）疫情。

越南政府日前表示，將提供價值50萬美元（約新台幣1523萬元）的醫療用品等物資，協助中國對抗疫情。越南紅十字協會也捐贈價值10萬美元的物資，幫助中國防疫。

越南總理阮春福昨天要求工商部與衛生部準備好相關醫療用品等物資，並安排專機運至中國武漢市交貨，再接回有意願返國的越南公民。

此外，越南政府為防堵武漢肺炎疫情擴散，1日宣布全面停飛越南往來中國的航班，導致數千名中國人留在越南境內。

越南政府昨天表示，將安排專機將這些中國人運至中國，但回程航班要空機折返。

越南衛生部統計，截至4日為止，越南境內累計有10起確診病例，包括7起本國籍病例、2起中國籍病例與一起越裔美國籍病例，先後在胡志明市、清化省（Thanh Hoa）、河內市與慶和省（Khanh Hoa）發現與隔離治療，其中3人已治癒出院。（編輯：陳惠珍）1090205