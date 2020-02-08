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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛將其命名為2019新型冠狀病毒（Novel coronavirus, 2019-nCoV）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情8/100

防武漢肺炎 皇家加勒比遊輪禁持中港澳護照登船

最新更新：2020/02/08 08:45

（中央社班加羅爾7日綜合外電報導）皇家加勒比遊輪公司（Royal Caribbean Cruises Ltd）今天表示，將禁止持有中國、香港或澳門護照的乘客登船，擔憂俗稱武漢肺炎的2019新型冠狀病毒肺炎疫情擴散。

由於2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情快速擴散，在至少25個國家中，造成724人喪命，超過3萬4000多人確診，公司才擬定新的規定。

在新規定之下，旅客及船員在啟航15天內曾往返中國大陸、香港和澳門，或接觸曾赴中港澳人士將不准登上公司船隻。

公司也將檢測出現類流感症狀和不確定是否在過去15天曾接觸赴中港澳人士的乘客。

路透社報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）檢驗出4名乘客確診感染後，皇家加勒比今天也讓從新澤西（New Jersey）啟航的郵輪「海洋聖歌號」（Anthem of the Seas）延後一天出發。

公司表示，4名乘客皆未出現任何感染病毒的臨床症狀。

美國疾病管制暨預防中心篩檢船上27名近期曾赴中國的乘客。（譯者：黃靖貽/核稿：盧映孜）1090208

地機族
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